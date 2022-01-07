الروياتي: الانتخابات فشلت في المطلق ولن تكون قريبة

قال المحلل السياسي أحمد الروياتي، إن الانتخابات فشلت في المطلق ولن تكون قريبًا وإذا أجريت ستكون وفق خارطة جديدة، وإن ما طالبت به المفوضية هو إجراءات تسهل ترشح أي شخص لا مزيدا من التعقيد.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المفوضية كانت تعرف أنها لن تستطيع مواجهة الوحوش التي ستترشح للرئاسة، والمفوضية كانت تريد إلغاء المادة 12 لإتاحة الفرصة للجميع، ولم تكن تريد شروطا بشأن الأحكام نهائية أو غير نهائية.

وتابع قائلًا: “لا ألوم المفوضية لأنها وقعت بين المطرقة والسندان في واقع مرير من كتل وتيارات في طرابلس بعضها مسلح، و المفوضية لم تستطع أن تتخذ ما عليها من إجراءات في تطبيق القانون بحذافيره، و المفوضية ألقت الكرة في ملعب القضاء مع بداية العملية الانتخابية”.

وأضاف: القضاء كان أضعف من أن يواجه الوحوش الذين مارسوا ضغوطا عليه، و لا أعتقد أن سبب فشل العملية هو معيبية القانون رغم اتفاقي أنه معيب، و الاشتراطات التي طلبتها المفوضية لم يكن يمكنها أن تنقذ العملية الانتخابية.