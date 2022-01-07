السني لـ«غوتيرش»: لابد من دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

وقال السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقاء مهم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث تم نقاش آخر تطورات الوضع في ‎ليبيا والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24-12.

وأضاف السني، أن غوتيرش، أكد اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

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وتابع:” من جانبنا أكدنا على ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي املاءات وإيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديمقراطي وسبل الوصول لتوافق وطني وتفادي الأخطاء السابقة، واحترام المُلكية الليبية بما يضمن عدم الإقصاء بعيداً عن أي تدخلات خارجية وإنهاء التواجد الأجنبي بكافة أنواعه.

واستطرد السني:” كما تم نقاش كيفية دعم الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة للمرحلة المقبلة وبفاعلية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة”.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق لمناقشة كيفية دعم مسار المصالحة والعدالة الانتقالية وخلق حوار وطني شامل ودور لجنة بناء السلام الأممية الممكن في هذا الإطار.