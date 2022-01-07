“الشرطة الزراعية” في الخمس تتحرى خلو سوق الماشية من مرض “اللسان الأزرق”

توجّه فريق من فرع جهاز الشرطة الزراعية المرقب، ومركز الشرطة الزراعية التابع لإدارة فروع جهاز الشرطة الزراعية “مصراتة الكبرى”-اليوم الجمعة- إلى السوق الشعبي للمواشي في مدينة الخمس، برفقة أعضاء من منظمة الصحة البيطرية للكشف عن مرض حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق، بأسواق الماشية.

وتأتي هذه الجولة الميدانية بناءً على تعليمات رئيس الجهاز بالخصوص، وقد اتضح بعد هذه الجولة عدم وجود حالات إصابة بهذا المرض، واتخذ فريق التفتيش الإجراءات اللازمة وتبليغ المربين بذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الزراعية بطرابلس، قد كشفت قبل أسبوع إثر زيارة لسوق الأغنام في تاجوراء، عن اشتباه في وجود حالات إصابة بمرض اللسان الأزرق، بعد فحوصات من قبل الطبيب البيطري التابع لفرع تاجوراء/ القره بوللي، فيما أشار الجهاز إلى أن هذه الجهود التي يضطلع بها، تأتي بناءً على تعليمات النائب العام، وانطلاقاً من حرص رئيس جهاز الشرطة الزراعية بتنفيذ المهام تجاه “سلامة الوطن والمواطن”.

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