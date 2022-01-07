البرلمان يطالب الرئاسي بإيقاف تدخلات الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية

طالب رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، المجلس الرئاسي، إلزام البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا بالتقيد بالتشريعات الخاصة بتحركاتهم في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

ووجه النويري خطابا إلى رئيس المجلس الرئاسي، طالبه فيه بالسعي للحفاظ على سيادة الدولة وذلك بإلزام الدبلوماسيين بالتقيد بالأعراف الدبلوماسية وعدم المساس بسيادة الدولة لا قولا ولاعملا.

ويشجب مجلس النواب أي تدخل مهما كان نوعه، ويدعو كل الجهات الرسمية للتنسيق مع وزارة الخارجية باعتبارها المخولة بالتواصل مع الأطراف الخارجية، كما يدعو المجلس الرئاسي بأخذ زمام المبادرة بمخاطبة الدول المنخرطة في الملف الليبي بأهمية التنسيق مع المجلس فيما يتعلق بالبيانات التي تصدرها سفاراتها في ليبيا.