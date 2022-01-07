النائب العام: إخلاء 39 موقعاً تعود ملكيته للدولة الليبية الكائنة في منطقة سيلين

العنوان – الخمس

أكد مكتب النائب العام أن الغرفة المشكلة أخلت تسعة وثلاثين موقعاً تعود ملكيته للدولة الليبية الكائنة في منطقة سيلين في الخمس.

وأوضح المكتب ان اللجنة المكونة من عناصر مديرية أمن الخمس، وفرع الدعم المركزي الخمس ، ومديرية الحرس البلدي الخمس ، وفرع جهاز الشرطة الزراعية الخمس ، وإدارة المهام الخاصة ، وقوة العمليات الأمنية المشتركة ، وقوة مكافحة الإرهاب أزالت الأبنية التي يستغلها الآثمين في إدارة الأنشطة الإجرامية.

وتابع المكتب أن هذه المقرات تستغل لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، واللتجار في الخمر، وتسهيل الدعارة، وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وإخفاء ضحايا الخطف؟

وأفاد مكتب النائب العام أن الغرفة أخذت في تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن إعادة تسليم المواقع كافة للجهات المختصة لإجراء شؤونها.

وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تنفيذًا لأمر المستشار النائب العام القاضي بإخلاء الغابات العامة والشواطئ وسائر العقارات المملوكة للدولة من شاغليها بالمخالفة للتشريعات، وإزالة مظاهر التعديات عليها، وعلى الأخص المباني التي شيدت لغرض استغلالها في الأنشطة المجرمة.