وزارة العمل: مراكز تدريب متنقلة للرفع من كفاءة الشباب في المناطق الجنوبية

أفاد وزير العمل والتأهيل علي الرضا بالاستعداد لإطلاق مبادرة “مهنتك مستقبلك”، والتي تشمل تسيير شاحنات بها مراكز تدريب متنقلة ستجوب البلديات والقرى البعيدة، لإقامة عدد من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل خصوصاً في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء الرضا بعضو مجلس النواب عن منطقة وادي الشاطئ أبوصلاح شلبي، حيث ناقش معه إمكانية تخصيص عدد من البرامج والمشاريع الكفيلة برفع كفاءة المتدربين، وفق احتياجات المنطقة الجنوبية وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل بالمنطقة، وفق بيان الوزارة.

يُذكر أن وزارة العمل والتأهيل اعتمدت روزنامة تدريبية للعام 2022، في إطار السعي للرفع من كفاءة العناصر الشبابية المقبلة على سوق العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية