النيابة العامة تأمر بحبس 5 ضباط بتهمة الاختلاس

أكد مكتب النائب العام الصديق الصور، أن 5 ضباط يواجهون تهمة الاختلاس والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس 5 ضباط من منتسبي حرس الجمارك بميناء مصراتة احتياطيا على خلفية واقعة اختلاس 25 مليون دينار مودعة في حساب مركز الجمارك كما تم اتهامهم بتعمد تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير.

وأضاف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة؛ ورد المبلغ المالي محل الجريمة

وبحسب مكتب النائب العام، فقد ترتب عن الإجراءات المتخذة حتى تاريخه رد مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس.

وكان وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث استهل عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها، والظروف والملابسات التي أحاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.

وأوضح المكتب، أن المحقق حدد هوية مرتكبي الجريمة، فأصدر أمرا بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع تسعة ضباط من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.