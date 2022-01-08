الداخلية تُخلي 39 موقعاً تعود ملكيتها للدولة في مدينة الخمس

أخلت قوة أمنية مشتركة تابعة لوزارة الداخلية وقوة مكافحة الإرهاب، 39 موقعاً تعود ملكيتها للدولة الليبية في منطقة سيلين بمدينة الخمس.

وأوضح مكتب النائب العام أن العملية التي تمت بإشراف نيابة الخمس الجزئية، تضمنت إزالة الأبنية التي يستغلها خارجون عن القانون في إدارة الأنشطة الإجرامية، وعلى الأخص ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الخمر، وتسهيل الدعارة، وتنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، وإخفاء ضحايا الخطف، مشيراً إلى تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن إعادة تسليم المواقع كافة للجهات المختصة لإجراء شؤونها.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أمهلت عدداً من شاغلي أملاك الدولة في مدينة زليتن 72 ساعة، لإخلاء المواقع، قبل أن تبدأ عمليات الإزالة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.

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