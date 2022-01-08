الشعاب: اختراق موقع مفوضية الانتخابات ببيان “القوة القاهرة”

نفى عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب صحة البيان الأخير المنسوب للمفوضية بشأن القوة القاهرة.

وأضاف الشعاب في تصريحات نشرتها قناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات، قائلا: “نرجح اختراق الموقع الإلكتروني وفرق التقنية بالمفوضية تحاول تتبع مصدر النشر”.

وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانا بشأن إعلان القوة القاهرة، التي تسببت في تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي، إلا أنها سارعت بحذفه بعد حوالي ساعتين من نشره.

وقالت المفوضية في بيانها قبل حذفه: “لقد أخذت المفوضية على عاتقها تحقيق (إرادة الشعب) في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون”.

وتابعت: “إلا إنها تدين ، تدخل أحد المرشحين للرئاسة يملك الجنسية الأجنبية ، باستخدامه للقوة العسكرية ، ضد مؤسسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، مما ترتب عليه بوادر القوة القاهرة ، ضد المدراء والموظفين العاملين بالمؤسسة” .

وأضافت: “أيضا مع وجود مرشحين يملكون تزويرا واضحا لشهاداتهم الجامعية‎”.