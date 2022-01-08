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وليامز للمشري: يجب احترام مطالب 2.8 مليون ليبي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز: ”التقيتُ أمس الجمعة برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعضو المجلس، سعيد كلا”.

وتابعت وليامز، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: ”استعرض المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب، شددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.

واستطردت: ”كما سلطتُ الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي (المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570)، ودعوتُ إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

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قناة ليبيا الحدث

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