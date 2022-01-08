ستيفاني لـ”المشري”: يجب احترام مطالب 2.8 مليون ليبي

قالت سيتفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر:” التقيتُ أمس الجمعة برئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وعضو المجلس، سعيد كلا”.

وتابعت وليامز:” استعرض المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب، شددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت”.

واستطردت:” كما سلطتُ الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي (المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570)، ودعوتُ إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وكان المجلس الاستشاري قد أصدر بيانا في وقت سابق قال فيه التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” صحبة مقرر المجلس “سعيد كلا” اليوم الجمعة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز” بمقر إقامة المشري في العاصمة طرابلس.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب بيانه، بين المشري أن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.