بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 08 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 08 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء شتوية على أغلب مناطق الشمال حيث الحرارة منخفضة والرياح نشطة مع سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وإحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الغربي .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة ، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، وإحتمال سقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / س .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12-17) مْ ولاتتجاوز ( 10) مْ على مرتفعات الجبل الغربي .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة ، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم / س .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12-17) مْ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (12 – 15) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب ، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الغد على الكفرة والمناطق المجاورة لها مع إحتمال بسيط لسقوط امطار.

الرياح: شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).