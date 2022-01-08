الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن تبقى الأجواء شتوية على أغلب مناطق شمال البلاد، حيث الحرارة منخفضة والرياح نشطة مع هطول أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد وإحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الغربي.

رأس إجدير حتى سرت الجفارة -جبل نفوسة

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وإحتمال سقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة مئوية، ولاتتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي

الخليج -سهل بنغازى حتو أمساعد ‏ الواحات – مراده

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة،ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولاتتجاوز 10 درجات مئويةعلى مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غات_غدامس_الحمادة

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال بسيط هطول أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو

حالة السماء: السماء قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدا على الكفرة والمناطق المجاورة لها مع إحتمال بسيط لهطول أمطار.

الرياح: شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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