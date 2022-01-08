امغيب: الجيش أحرق مزارع الماريجوانا فأوقفت حكومة العائلة الدكتاتورية مرتبات جنوده

شن سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، هجوما شديدا على حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، بسبب قيامها بحرمان عناصر القوات المسلحة من الحصول على رواتبهم بغرض تجويعهم وتشريدهم.

وقال امغيب، في منشور له عبر فيسبوك، “في كل دول العالم تعمل الحكومات على توفير الأموال وكل ما تحتاجه جيوشها وأجهزتها الأمنية المختلفة من أجل حماية حدودها وفرض الأمن من أجل راحة مواطنيها”.

وأضاف “أما عندنا في عهد حكومة العائلة الدكتاتورية الأمور معكوسة تماماً، فبدل أن يكافأ الجيش وقادته والأجهزة الأمنية ورؤساءها نظير جهودهم في حماية الحدود وتأمين حقول النفط والغاز والموانئ، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات والممنوعات والتهريب، نجد السيد الدبيبة يوقف صرف مرتباتهم ليجوع ويتشرد أبنائهم وعائلاتهم”.

واختتم عضو مجلس النواب منشوره بعبارة “الجيش يحرق مزارع مخدر الماريجوانا في سبها فتوقف الحكومة مرتبات جنوده ومنتسبيه”.