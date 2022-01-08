الارصاد: اجواء شتوية ..وأمطار غزيرة وجيدة مصحوبة بالبرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى شتوية على أغلب مناطق الشمال حيث درجات الحرارة منخفضة ، و تتراوح على أغلب مناطق ليبيا مابين ( 12 – 17 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 10 ) مْ على المرتفعات الجبلية ، ومن المتوقع أن تنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر لدرجة الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية والصحراوية ، و الرياح نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س ، مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي .

ومن المتوقع بحسب التقرير تكون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات خاصةً مرتفعات الجبل الأخضر .

بينما يكون البحر وفقا للتقرير مضطرب إلى شديد الأضطراب على أغلب السواحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز 3 أمتار. والله أعلم.