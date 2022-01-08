أمطار متفرقة إلى غزيرة على بعض مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

تبقى الأجواء شتوية، اليوم السبت، على أغلب مناطق شمال البلاد، حيث الحرارة منخفضة والرياح نشطة مع هطول أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الغربي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت الجفارة -جبل نفوسة هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية، وسقوط حبات البرد مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، واحتمال سقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي.

والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً، قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 60 كم/س.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي

أما مدن الخليج -سهل بنغازى حتى أمساعد ‏ الواحات – مراده تشهد سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 50 كم/س.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها-غات_غدامس_الحمادة تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال بسيط هطول أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.

بينما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدا على الكفرة والمناطق المجاورة لها مع احتمال بسيط لهطول أمطار.

والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.