غوتيرش يبحث مع السني تحديات إجراء الانتخابات في ليبيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش مع مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني آخر تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

وبين السني في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كيفية دعم الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة للمرحلة القادمة وبفاعلية لضمان انتخابات شفافة ونزيهة تُقبل نتائجها عندما يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة.

وبحث اللقاء كيفية دعم مسار المصالحة والعدالة الانتقالية وخلق حوار وطني شامل ودور لجنة بناء السلام الأممية الممكن في هذا الاطار

وأكد غوتيرش اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا

من جانبه أكد السني على ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات وإيجاد حلول عملية لتحديات المسار الديمقراطي وسبل الوصول لتوافق وطني وتفادي الأخطاء السابقة، واحترام المُلكية الليبية بما يضمن عدم الاقصاء بعيداً عن أي تدخلات خارجية وانهاء التواجد الأجنبي بكافة أنواعه.