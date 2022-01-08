لقاء ثان مرتقب بين “الناظوري” و”الحداد” اليوم في سرت

كشف موقع الشرق السعودي عن لقاء مرتقب اليوم السبت، يجمع القائد العام المكلف للجيش الوطني عبد الرازق الناظوري مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوحدة محمد الحداد، في مدينة سرت وسط البلاد.

وأضاف الموقع أن اللقاء سيناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، لافتًا إلى أن هناك ترتيبات جارية تهدف لترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب.

جديرٌ بالذكر أن اللقاء المرتقب اليوم يعد ثاني لقاء بين الرجلين، حيث شهدت مدينة سرت لقاء في الـ 11 من ديسمبر الماضي في يوم السبت أيضًا تضمن مناقشة وضع الآليات والخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية والتشديد على حرمة الدم الليبي، وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي، وتأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، إلى جانب التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور وعدم عسكرة الدولة، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، والثناء على الخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

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