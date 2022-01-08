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محمد فؤاد: يجب إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الطبيب محمد فؤاد، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي ويقيم في روما”، على ضرورة المطالبة بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في ليبيا.

واعتبر فؤاد، بأن الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور يعد آخر محاولة لمن وصفهم بـ”الطبقة السياسية الفاشلة” للبقاء في السلطة، حسب قوله.

وقال فؤاد، في تغريدة عبر تويتر، “‏الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور هو اخر محاولات الطبقة السياسية الفاشلة للبقاء فى السلطة.. المطالبة يجب ان تكون فقط بالانتخابات النيابية”.

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قناة ليبيا الحدث

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