أجواء شتوية مع هطول أمطار متفرقة على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء شتوية على غالبية مناطق الشمال حيث الحرارة منخفضة والرياح نشطة مع هطول أمطار متفرقة تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا رعدية وسقوط حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد أمطارًا متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ، واحتمال سقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى “60” كم / ساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 12 و 17 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستشهد هطول أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تكون جيدة على بعض المناطق تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى “50” كم / ساعة ، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و 17 درجة مئوية ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس، فتتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودراجات الحرارة ما بين 12 و 15 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فالسماء قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الغد على الكفرة والمناطق المجاورة لها مع احتمال بسيط لهطول أمطار، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و22 درجة مئوية وتسجل انخفاض يوم الغد.

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