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التواتي لـ السايح: من حقنا كمواطنين معرفة من قام بالتزوير

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقد عامر التواتي، المحلل السياسي والكاتب، إفادة عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات أمام مجلس النواب، الإثنين الماضي.

قال التواتي على فيسبوك: “إن السيد رئيس المفوضية يخرج علنا كل ساعة واخرى متحدثا عن تزوير في التزكيات، والشهادات، البيانات، ويقول لو كان لدينا الوقت لقمنا بفرز كل هذه المسائل؟”.

وتابع التواتي قائلًا: “سيدي رئيس المفوضية لماذا لا تقوم بعملكم في فرز ما صرحت به بدل من تضييع الوقت في البيانات والتصريحات، لأن من حقنا كمواطنين ان نعرف من قام بالتزوير ومن واجبك بحكم وظيفتك أن تعلمنا بذلك”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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