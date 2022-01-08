المحجوب: المرتزقة السوريون يرقصون الدبكة في طرابلس فرحًا باستلام رواتبهم بالدولار.. والدبيبة يمنع صرف مرتبات القوات المسلحة للشهر الرابع

ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، الجمعة، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أوقف صرف مرتبات القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي، موضحا أن آخر تحايلات رئيس الحكومة هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص.

اللواء المحجوب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث ” أوضح أن القوات المسلحة جهة منضبطة ولائها للوطن، إلا أن الحكومة تجاهلت فئة كبيرة من الليبيين عبر إيقاف صرف المرتبات.

وشدد على أن الحكومة لم توحد المؤسسات ولم تخدم المصالحة الوطنية، بل أنها تكيل بمكيالين، صرفت ما يزيد عن 90 مليار دينار في عدة أشهر منهم 20 مليارا على تنمية الفساد بدلاً من تنمية الوطن.

اللواء المحجوب أكد أن المؤسسة العسكرية مؤسسة منضبطة تتبع قيادة عامة، تتبع تعليمات قيادتها باحترافية، إلا أن الحكومة الحالية تحاول تعطيلها بشتى الطرق.

وقال ايضًا في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” :” استلم المرتزقة السوريون في طرابلس مرتباتهم بالدولار.. لا اعتقد انهم قدموا ارقامهم الوطنية وفرحا ارسلوا صورهم وهم يرقصون على انغام الدبكة بينما نصف مليون ليبي ينتظرون مرتبات ابناءهم واولياء امورهم ليشتروا الدواء لمرضاهم والكراسات والادوات لابناءهم والحليب لاطفالهم الرضع من حكومة قيل انها حكومة وحدة وطنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية