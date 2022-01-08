المركز الوطني للأرصاد: أجواء شتوية لليوم السبت على أغلب مناطق شمال ليبيا

طرابلس 08 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر نشرته الدورية اليوم السبت بأن الأجواء ستبقى شتوية خلال اليوم واليومين المقبلين، على أغلب مناطق الشمال حيث درجات الحرارة منخفضة، و تتراوح على أغلب مناطق ليبيا ما بين (12 – 17) مْ ، ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع أن تنخفض أخر الليل وفي الصباح الباكر لدرجة الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية والصحراوية، و الرياح نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / س ، مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، واحتمال بسيط لسقوط زخات ثلجية على بعض مناطق مرتفعات الجبل الغربي. (وال _ طرابلس) ف و / ه ع

ومن المتوقع تكون ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق المرتفعات خاصةً مرتفعات الجبل الأخضر .

وان البحر سيكون مضطرب إلى شديد الأضطراب على أغلب السواحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز 3 أمتار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال