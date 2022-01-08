جبريل: دخول “هيئة الدستور” على المسار السياسي مخاطرة كبيرة جداً

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد الحميد جبريل، إن الهيئة مهمتها وضع دستور فقط ولا علاقة لها بالشأن السياسي، و إذا كنا قادرين على إجراء الاستفتاء فبإمكاننا إجراء الانتخابات أولاً لأن قاعدة الاستفتاء هي نفسها قاعدة الانتخابات.

أضاف جبريل في تصريحات صحفية أن المشكلة والمغامرة الكبيرة جدًا في استفتاء الدستور، وهي أنه لو تم رفضه ستبدأ الهيئة من جديد لإعادة صياغة مشروع الدستور، و الأمر لا ينتهي ببساطة والهيئة تدخلت بإرادتها المنفردة من قبل أعضائها المنفردين وهي لا تملك ذلك.

وتابع قائلًا: “رئيس الهيئة أصدر قرارًا باطلاً لأنه ليس من اختصاصه والقرارات لابد أن تصدر خلال اجتماع اللجنة، ورئيس الهيئة اختار أن يجلس مع مجلسي النواب والدولة والهيئة لا يحق لها الجلوس مع المجلسين، كما أن الهيئة كتبت مشروع الدستور وليس لها أن تتدخل في الاستفتاء أو تشارك فيه لأن القانون حدد لها كتابة الدستور”.

واختتم قائلًا: “الأجسام السياسية الحالية انهار جدارها ورأت أنه من الممكن انتهاءها في أي وقت ولذلك تحتاج مساندة عن طريق تدخل الهيئة على المسار، و دخول هيئة الدستور على المسار السياسي مخاطرة كبيرة جدًا”.