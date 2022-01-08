المغربي: تزوير الأرقام الوطنية حقيقة والأحوال المدنية بريئة

أكد عضو مجلس النواب إدريس المغربي، وجود أرقام وطنية مزورة، قائلا: «الأمر حقيقة وليس كلاما فقط، بل بإقرار واعتراف من مصلحة الأحوال المدنية».

وقال «المغربي» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن منظومة الأحوال المدنية بعيدة كل البعد عن ذلك التزوير، مشيرا إلى أن منظومة الأحوال المدنية مطبقة منذ قبل 17 فبراير، وهي من أفضل المنظومات العالمية.

وأردف بقوله “التزوير بعيد كل البعد عن مصلحة الأحوال المدنية، فهم لديهم رقم سري موزع على 12 شخصية في ليبيا، وبمجرد ما يفتح أحد هذا النظام، يبلغ رئيس المصلحة بأن فلان فتح السجل لتسجيل رقم وطني”.

وأتم قائلا “اختراق منظومة الأحوال المدنية ليس أمرا سهلا، ومثال على ذلك عندما حاول أحد تزوير أرقام في بنغازي تم ضبط فورا وإلغاء الأرقام التي تم إدخالها، وبالتأكيد هناك من يحاول تصوير مسألة تزوير الأرقام الوطنية توظيفا سياسيا”.