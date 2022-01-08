خلال لقائه السني.. غوتيرش يؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا

العنوان-نيويورك

بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، مع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، التحديات التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وبحسب بيان السني عبر تويتر، أكد غوتيرش ضرورة دعم إرادة الليبيين في تقرير مصيرهم دون أي إملاءات.

ودعا غوتيرش إلى احترام الملكية الليبية بما يضمن عدم الإقصاء بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وإنهاء الوجود الأجنبي بكل أنواعه.

كما أكد غوتيريش على اهتمامه وحرصه على دعم خيار الليبيين للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.