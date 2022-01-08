المشري يبحث مع وليامز سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن

ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء صحبة مقرر المجلس سعيد كلا الجمعة، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بمقر إقامة الرئيس في العاصمة طرابلس.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الإستشاري سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن.

من جانبه ، قال المشري إن السبيل الأمثل لذلك هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية.

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