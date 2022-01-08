“إيريني” تُفتّش سفينة تجارية بالبحر المتوسط

اعترضت عملية “إيريني” البحرية إحدى السفن التجارية في البحر الأبيض المتوسط للتحقق من وثائقها وفحصها، عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 2292، حيث قام المفتشون بفتح العديد من الحاويات المشتبه في تحميلها بمواد غير قانونية.

وأشارت “إيريني” إلى أن عملية التفتيش لم تسفر عن وجود أي شيء مشبوه، ليُسمح فيما بعد للسفينة بالإبحار في طريقها، مضيفةً أن عملية التفتيش التي جرت في ظروف جوية قاسية استغرقت خمس ساعات.

جديرٌ بالذكر أن عملية إيريني أطلقت في الـ 31 من مارس من العام 2021 لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، في حين تم تمديد عمل المهمة إلى نهاية مارس من العام 2023.

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