الشيباني: رغم تجاوزات حكومة الدبيبة لازالت يد العدالة بعيدة عن كبير الفاسدين

سلط عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني الضوء على فساد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قائلا مازالت يد العدالة بعيدة عن كبير الفاسدين.

وقال الشيباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الحديث عن الفساد في حكومة تصريف الأعمال لم يعد يثير الاهتمام والاستغراب، أصبح تماما كالحديث عن الثلوج في القطب المتجمد الشمالي” مضيفا “ بعد كل التجاوزات والنهب والتزوير واستغلال السلطة الذي يجري الآن ومازالت يد العدالة بعيدة عن كبير الفاسدين رمز الفساد، هذا لعمركم شيئا عجاب”.

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