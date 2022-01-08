صعود الدولار في السوق الموازية

صعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مستهل تعاملات الأسبوع

وصعد سعر العملة الأميركية قرشين اثنين إلى 4.98 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، واستقر اليورو عند 5.52 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر الجنيه الإسترليني 6.60 دينار، كما بقيت الليرة التركية عند 0.36 دينار والدينار التونسي عند 1.75 دينار. وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18) ثلاثة دنانير عند 209 دنانير الذي سجله الخميس.

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