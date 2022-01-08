ستيفاني ويليامز تلغي زيارتها إلى بني وليد

أفاد مراسل “218” في بني وليد بإلغاء زيارة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز للمدينة، التي كانت مقررة اليوم، لمناقشة آراء المسؤولين بها حول الأحداث الجارية التي تشهدها البلاد.

وأضاف المراسل أن مديرية أمن بني وليد قامت بسحب عناصرها من الموقع الذي حدد مسبقا لمراسم استقبال “ويليامز” في المدينة، في حين لم تتكشف بعد أسباب إلغاء الزيارة.

جديرُ بالذكر أن ويليامز منذ أن وصلت إلى العاصمة طرابلس في ديسمبر الماضي التقت بعدد من قادة الأطراف السياسية في البلاد، إضافة إلى أنها التقت بعدد من المسؤولين المحليين في عدد من المدن الليبية وذلك لبلورة حل يكون إطارا للعملية السياسية في ليبيا التي شهدت في الآونة الأخيرة نكسة تمثلت في تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر من العام 2021 وسط دعوات من قبل الشارع الليبي للتعجيل بإجرائها.

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