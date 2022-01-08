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شركة الصرف الصحي تطالب باستثنائها من طرح الأحمال

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي “محمد كريم” بأنهم مستمرون في حل المختنقات بالطرق بالتعاون مع وزارة الموارد المائية.

وأكد “كريم” في تصريحات متلفزة في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن استيعاب الشبكة ضعيف وأن نسبة مياه الأمطار قوية ومتواصلة منذ عدة أيام، مطالبا الشركة العامة للكهرباء باستثناء مضخات الضخ والرفع من طرح الأحمال بالشبكة تفاديا لمختنقات مياه الأمطار بالطرق.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، إنهم حولوا عدة مقترحات بشأن الحلول الممكنة للمختنقات إلى كل من رئيسي حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي السابق دون جدوى، وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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