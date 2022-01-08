مجلس بلديات فزان يرفض زيارة وزير الصحة للمنطقة الجنوبية

عبر مجلس بلديات فزان عن رفضه زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية للمنطقة الجنوبية، السبت، مشيرًا إلى «عدم تعاون الوزير مع عمداء المنطقة الجنوبية والمرافق الصحية بالمنطقة»

ونوه المجلس في بيان، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى «عدم توفير الأطباء»، وعدم التزام الوزير «بسداد المرتبات المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين»، وعدم الالتزام بسداد الديون المتراكمة والمستحقة الدفع على المشاريع بالقطاع بالمنطقة».

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ونبه إلى «عدم توفير أمصال العقارب التي راحح ضحيتها العديد من الأطفال والكبار بالمنطقة، وعدم تجهيز مراكز العزل التي تم صيانتها بالمعدات اللازمة والكافية»، وعدم التنسيق مع البلديات في موعد الزيارة الحالية».

وتعاني المنطقة الجنوبية من مشكلات على الصعيد الصحي، وكان آخر رفض عاملين بجهاز الإمداد الطبي، فرع المنطقة الجنوبية، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رقم 350، بشأن تغيير مجلس إدارة اللجنة.

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