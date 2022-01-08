في سرت.. انطلاق اللقاء الثاني بين الناظوري والحداد

العنوان-سرت

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان، انطلاق لقاء بين القائد العام المكلف للجيش الوطني، عبد الرازق الناظوري، مع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، محمد الحداد، بفندق المهاري في مدينة سرت.

وأشارت مصادر صحفية أن اللقاء الذي يعقد، اليوم السبت، يناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

ولفتت ذات المصادر إلى أن هناك ترتيبات جارية تهدف لترحيل دفعة جديدة من المقاتلين الأجانب.

جديرٌ بالذكر أن لقاء اليوم يعد ثاني لقاء بينهما، حيث شهدت مدينة سرت لقاء في الـ 11 من ديسمبر الماضي في يوم السبت أيضًا.

وتضمن مناقشة وضع الآليات والخطوات لتوحيد المؤسسة العسكرية والتشديد على حرمة الدم الليبي، وعدم الاحتراب الداخلي، ووحدة التراب الليبي، وتأمين الحدود، ومحاربة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، إلى جانب التأكيد على أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية، والثناء على الخطوات التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.