المهدوي: البرلمان يسعى إلى تشكيل لجان من أجل التمهيد لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات

ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن اللجان النيابية تمهد لمرحلة انتقالية جديده دون الانتظار لما ستؤول إليه مساعي الحراك والتيار المدني الليبي لحلحلة العراقيل، ولا حتى مساعي الدول للذهاب إلى انتخابات في القريب الآجل.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الجمعة، رأى أن مجلس النواب يسعى إلى تشكيل لجان من أجل التمهيد لمرحلة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، لإعداد دستور وتوحيد المؤسسات لخلق أرضية صلبة من أجل الانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة الإستشاري وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وحول موقف بعض اللجان كلجنة خارطة الطريق والتي كان من المفترض أن تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر المنصرم وفقًا لقرار تشكيلها، قال المهدوي إن اللجنة لم تبدأ عملها بشكل رسمي، لأنها تسعى لأن تكون أول جلسة رسمية لها بعد تاريخ 24 يناير الجاري، لتشكيل خارطة طريق تتضمن استمرار البرلمان ومجلس الدولة والحكومه ثلاث سنوات.

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