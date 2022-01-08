رويترز: انقطاعات الإنتاج في ليبيا يرفع أسعار النفط 

ارتفعت أسعار النفط أمس، لتسجل أعلى زيادة أسبوعية منذ (ديسمبر)، بفعل اضطرابات في كازاخستان وانقطاعات الإنتاج في ليبيا، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وبحسب “رويترز”، زادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، بما يعادل 0.9 في المائة، إلى 82.75 دولار للبرميل خلال التعاملات أمس، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، بما يعادل 1 في المائة أيضا، إلى 80.23 دولار للبرميل.

وسجل الخامان زيادة 6.5 في المائة في الأسبوع الأول من العام مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ نهاية (نوفمبر)، حيث فاقت المخاوف بشأن الإمدادات القلق من احتمال تضرر الطلب جراء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ولا تواكب زيادات الإمداد من مجموعة “أوبك +” التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا وحلفاء نمو الطلب.

وارتفع إنتاج “أوبك” في (ديسمبر) 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق “أوبك +” البالغة 253 ألف برميل يوميا، وأعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد – 19.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.

وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” 27.80 مليون برميل يوميا في (ديسمبر).

وتخفف “أوبك” وحلفاؤها، في المجموعة المعروفة باسم “أوبك +”، تدريجيا تخفيضات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها في 2020 مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك العام.

غير أن كثيرا من صغار المنتجين لا يستطيعون زيادة الإنتاج، كما أن آخرين يخشون من ضخ كميات كبيرة خشية تجدد الانتكاسات بفعل الجائحة.

وجاءت أكبر زيادة في كانون الأول (ديسمبر) من السعودية، أكبر المنتجين في “أوبك”، إذ رفعت إنتاجها بالقدر المتفق عليه.

واحتلت أنجولا المركز الثاني، إذ صدرت خمس شحنات إضافية في (ديسمبر) وفقا لبرامج التحميل.

ولا يزال الإنتاج يسير في اتجاه نزولي في المدى البعيد، وأوضح مسح أن التزام أنجولا بالاتفاق 315 في المائة، وهو بين الأعلى في “أوبك”.