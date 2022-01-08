امغيب: إيقاف مرتبات الجيش بدل مكافأته

سلط عضو مجلس النواب سعيد امغيب الضوء على إيقاف مرتبات عناصر الجيش على يد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “في كل دول العالم تعمل الحكومات على توفير الأموال وكل ما تحتاجه جيوشها وأجهزتها الأمنية المختلفة من أجل حماية حدودها وفرض الأمن من أجل راحة مواطنيها؛ أما عندنا في عهد حكومة العائلة الدكتاتورية الأمور معكوسة تماماً “.

وأضاف امغيب “بدل أن يكافأ الجيش وقادته والأجهزة الأمنية ورؤساءها نظير جهودهم في حماية الحدود وتأمين حقول النفط والغاز والموانئ، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات والممنوعات والتهريب، نجد السيد الدبيبة يوقف صرف مرتباتهم ليجوع ويتشرد أبنائهم وعائلاتهم”.

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وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن إيقاف رئيس الحكومة صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.

وقالت القيادة العامة في بيان صحفي إن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد، وأضاف أن الجيش يحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباته.

وأضاف البيان أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم، وقالت “وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود”.

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