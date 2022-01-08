مركز مكافحة الأمراض: 9 أعراض لمتحور أوميكرون تظهر على الأطفال يجب مراقبتها

ليبيا – كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أعراض المتحور “أوميكرون” التي تظهر على الأطفال، مطالبًا بمراقبتها.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الأعراض تتمثل بـ”ارتفاع درجة الحرارة، والسعال الشديد والمستمر، والتعب، والاحتقان أو سيلان الأنف، والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان الشهية، وآلام العضلات، والطفح الجلدي”.

وبين أن الرضع والأطفال دون سن الخامسة قد يكونون أكثر عرضة لأوميكرون، مقارنة بالأطفال الأكبر سنًا، وحتى سن المراهقة من 12 الى 17 سنة.

ونصح المركز الحوامل بالالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي بحذافيرها حتى الأسبوع 12 من الحمل على الأقل، لأنهن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأعراض شديدة ومضاعفات الفيروس.

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