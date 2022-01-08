الثاني في أقل من شهر.. “الناظوري” يلتقي “الحداد” في سرت

أفاد مراسل “218” في مدينة سرت بوصول كلٍّ من القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد إلى المدينة.

وأضاف المراسل أن الفريقيْن توجها إلى فندق المهاري وسط سرت؛ لعقد اجتماع مغلق، لافتًا إلى أنه تم منع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر الاجتماع وتغطيته.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لاجتماع سابق احتضنته مدينة سرت في شهر ديسمبر الماضي، وتركزت أهم مباحثاته حول وضع آليات وخطوات منظمة وأساسية لتوحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش ليبي، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، إلى جانب وضع خطة شاملة لتنظيم المسلحين والتشكيلات المسلحة.

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