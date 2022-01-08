الفريق التميمي: لقاء الفريق أول الناظوري والفريق الحداد يأتي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية

كشف عضو اللجنة العسكرية 5+5 ومدير مكتب القائد العام المكلّف، الفريق خيري التميمي، ان اللقاء الذي سيجمع القائد العام المكلف الفريق أول عبد الرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد، هو استكمال لاجتماع سابق في إطار برنامج لتوحيد المؤسسة العسكرية وزرع الثقة بين الطرفين.

الفريق خيري التميمي، وفي تصريحات لقناة العربية، قال: “أن هذه الخطوة تمشي في الطريق والاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن لقاء اليوم ستحضره كذلك شخصيات عسكرية من الطرفين”.