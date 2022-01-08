مؤتمر «ليبي- تونسي- جزائري» للتحول الرقمي يبحث فرص الاستثمار الجديدة

أكد رئيس المؤتمر الليبي التونسي الجزائري للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والحر في أفريقيا، ياسين أبوسريويل، احتضان تونس خلال مارس المقبل لمؤتمر يركز الضوء على فرص الاستثمار الجديدة في البلاد الثلاث.

وقال أبوسريويل، إن المؤتمر من شأنه تعزيز دور الاقتصاد الرقمي والحر في أفريقيا وفق ما صرح لإذاعة «ديوان إف أم» التونسية اليوم السبت.

وأشار إلى إمكانات البلدان الثلاثة (تونس وليبيا والجزائر)، في خلق موانئ وفرص استثمار جديدة، باعتبارها تطل على البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا وجود تقصير من عديد الدول في تبني هذا النوع من الاقتصاد، مقارنة بدول أخرى حققت أرباحا طائلة، من الاقتصاد الرقمي والحر، قاربت 11.5 تريليون دولار.

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ودعا أبوسريويل إلى ضرورة فتح سوق جديدة مستقلة في القارة الأفريقية لتسويق المنتجات.

وعُقد الإثنين الماضي بمقر مجلس التخطيط الوطني الاجتماع التمهيدي، للتحضير للمؤتمر الليبي التونسي الجزائري، والهادف للتحول نحو الاقتصاد الحُر والرقمي حيث تبادل النقاش وعرض الآراء والمقترحات حول أوجه المشاركة والآلية المُثلى للتعاون والاستفادة من هذه الفعاليات الدولية المهمة.

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