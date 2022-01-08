عقيل للسفير الأمريكي: ظهرت مسكينا تشكو التعقيد.. أين تهديداتك العنترية يا نورلاند

وجه الكاتب السياسي عز الدين عقيل، انتقاد للسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لعدم تنفيذ تهديدات بلاده التي استمرت طول فترة ما قبل إجراء الانتخابات بإنزال عقوبات على المعرقلين للعملية الانتخابية.

وقال عقيل، “لقناة ليبيا الحدث” موجها حديثه للسفير الأمريكي بليبيا، “أين تهديداتك العنترية بالعقوبات يا نورلاند؟.. لما ظهرت فجأه مسكينا وضعيفا تشكو التعقيد الوهمي وتفسر الماء بالماء” مستشهدا بتصريحات الدبلوماسي الأمريكي لصحيفة الشرق الاوسط: “السياسة الليبية معقدة”.

وأضاف قاصدا الدولة الأمريكية “أن ما جعل حياتنا معقدة هو سيطرتكم المروعة عليها وإدارتكم لها بنية جعلها معقدة”، مشيرا بقوله، “حين يقرر طبيب متآمر إجراء عملية على البواسير لمريض يشكو من إصابة بعينه التي في وجهه فإنه لا بد وأن يجعل حياة المريض الضحية ليس معقده) فحسب بل بالغة التعقيد”.