كشلاف: لجنة التواصل بـ«هيئة الدستور» تنتظر الاجتماع مع «ستيفاني»

أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، سالم كشلاف، أنهم ينتظرون رد سيتفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، لتحديد اجتماع معها للتأكيد على الملكية الوطنية للمسار الدستوري.

وقال «كشلاف»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «ستكون لنا جلسة غدا مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من النواب، وننتظر رد المستشارة وليامز للاجتماع معها للتأكيد على الملكية الوطنية للمسار الدستوري».

وأضاف عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، أنهم سيطالبون المستشارة الأممية خلال الاجتماع مطالبة البعثة بدعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد على أن اللجنة عازمة على التواصل مع أعضاء الحوار والاجتماع معهم ضمن خطتها للتواصل مع كل الأطراف المعنية العملية السياسية في ليبيا.