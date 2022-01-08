الناظوري والحداد يلتقيان في سرت

اجتمع في مدينة سرت القائد العام للجيش المكلف عبد الرزاق الناظاوري مع رئيس الأركان بقوات المنطقة الغربية والمعين من قبل حكومة الوفاق محمد حداد.

ويناقش الاجتماع الذي يعد الثاني بين الطرفين خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إيقاف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمرتبات عناصر الجيش الليبي

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت عن إيقاف الدبيبة صرف صك مرتبات الجيش الوطني الليبي.

وقالت القيادة العامة في بيان صحفي إن الدبيبة أوقف الصكوك في ظل صرفه هو وعائلته وشركاتهم 20 مليار دينار على تنمية الفساد، وأضاف أن الجيش يحمي النفط الذي بلغت إيراداته هذه السنة 103 مليار دينار، رغم ذلك قطع الدبيبة وعائلته مرتباته.

وأضاف البيان أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود وذويهم وأبنائهم، وقالت “وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة لتوفير الاحتياجات اليومية للجنود”.