الحداد يلتقي الناظوري في سرت للمرة الثانية خلال أقل من شهر

التقى رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، السبت، الفريق عبدالرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر في سرت، وهو ثاني لقاء من نوعه يجمع الطرفين. في أقل من شهر.

الاجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات بفندق المهاري في سرت، لبحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين.

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وفي 11 ديسمبر الماضي، اجتمع الطرفان، في لقاء عُد الأول من نوعه، بحضور عدد من ضباط الجانبين.

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