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رغم سوء الأحوال الجوية.. الخدمات العامة بطرابلس تواصل عملها

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت شركات الخدمات العامة بمدينة طرابلس بعمليات شفط مياه الأمطار الراكدة في عدد من الطرقات الرئيسة والفرعية بالعاصمة، ليلة البارحة؛ بسبب هطول كميات من الأمطار.

وتحركت الآليات التابعة للشركة إلى المناطق المستهدفة بعد ورود بلاغات تفيد بارتفاع مناسيب المياه، حيث قامت الآليات بشفط المياه المتجمعة في كل من جزر المدار وعودة الحياة وبعض الطرق الفرعية في منطقة سوق الجمعة.

بالتوازي مع ذلك، واصلت فرق العمل الليلي ورغم سوء الأحوال الجوية عمليات النظافة من خلال جمع وكنس المخلفات من عددٍ من الشوارع في طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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