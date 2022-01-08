نوح: اجتماع لجنة الدستور مع «النويري» كان مثمرا واتفقنا على الاستفتاء

قال عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “امراجع نوح” إنهم سيلتقون الأحد بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب.

وأضاف «نور» في تصريحات رصدتها «الساعة24» أن اجتماعهم مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري كان مثمرا، واتفقوا على ضرورة الاستفتاء على الدستور والقاعدة الدستورية من الشعب الليبي الذي يفترض التوافق عليه مع لجنة خارطة الطريق.

ولفت “نوح” إلى أنهم مازالوا ينتظرون رد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بخصوص مقابلتها، مشيرا إلى أن هناك بوادر طيبة وتوجه عام نحو الدستور، وفق تعبيره.

وقال “نوح” إنه وفق تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة من الضروري الاستفتاء على الدستور ولدى عدد من النواب نفس التوجه، موضحا أنهم بصدد الاجتماع مع كل الأطراف وسيكون لديهم لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني حول الدستور.