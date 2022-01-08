مجلس بلديات فزان يرفض زيارة الزناتي للمناطق الجنوبية   

العنوان-فزان

رفض مجلس بلديات فزان زيارة وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، للمنطقة الجنوبية، المقررة اليوم السبت.

ولفت المجلس في بيان له إلى عدم تعاون الوزير مع عمداء المنطقة الجنوبية والمرافق الصحية بالمنطقة، وإلى عدم توفير الأطباء، وعدم التزام الوزير بسداد المرتبات المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين.

كما لفت المجلس أيضا إلى عدم الالتزام بسداد الديون المتراكمة والمستحقة الدفع على المشاريع بقطاع الصحة بالمنطقة، ونبه المجلس إلى عدم توفير أمصال العقارب التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والكبار بالمنطقة، وعدم تجهيز مراكز العزل التي تم صيانتها بالمعدات اللازمة والكافية، وعدم التنسيق مع البلديات في موعد الزيارة الحالية.