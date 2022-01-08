ليبيا الان

امغيب: حكومة العائلة الدكتاتورية تقوم بحرمان عناصر القوات المسلحة من رواتبهم

تم النشر منذُ 54 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شن عضو مجلس النواب سعيد امغيب، هجوما شديدا على حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، بسبب قيامها بحرمان عناصر القوات المسلحة من الحصول على رواتبهم.

امغيب قال في تدوينه له على موقع “فيسبوك”: “في كل دول العالم تعمل الحكومات على توفير الأموال وكل ما تحتاجه جيوشها وأجهزتها الأمنية المختلفة من أجل حماية حدودها وفرض الأمن من أجل راحة مواطنيها”.

وأضاف “أما عندنا في عهد حكومة العائلة الدكتاتورية الأمور معكوسة تماماً، فبدل أن يكافأ الجيش وقادته والأجهزة الأمنية ورؤساءها نظير جهودهم في حماية الحدود وتأمين حقول النفط والغاز والموانئ، ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات والممنوعات والتهريب، نجد السيد الدبيبة يوقف صرف مرتباتهم ليجوع ويتشرد أبنائهم وعائلاتهم”.

وتابع”الجيش يحرق مزارع مخدر الماريجوانا في سبها فتوقف الحكومة مرتبات جنوده ومنتسبيه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك