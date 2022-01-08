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إغلاق النفط في ليبيا يؤثر على أسواق الخام العالمية

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثّر الإغلاق النفطي وأعمال الصيانة لخطوط الأنابيب في ليبيا، إضافة للاضطرابات التي تشهدها كازاخستان على أسعار النفط العالمية، على الرغم من اقترابها من مكاسب أسبوعية.

وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى 729 ألف برميل يوميًا، بعد أن كان في وقت سابق عند مستويات 1,3 مليون برميل يوميًا، بحسب ما نقلته “cnbc” عربية.

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت عند جلسة إغلاق الجمعة، انخفاضًا قدره 24 سنتًا، مسجلاً 81,75 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 56 سنتًا، مسجلةً 78,90 دولار للبرميل.

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قناة 218 الليبية

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